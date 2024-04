(49) RAIMANE DAOU (C)

(48) YAKINE SAID M'MADI (D)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(8) AZZEDINE OUNAHI (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(11) AMINE HARIT (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(27) RAFA (C)

(11) ÁNGEL DI MARÍA (C)

(7) DAVID NERES (C)

(87) JOÃO NEVES (C)

(61) FLORENTINO (C)

PREPARTITA

Benfica - Marseille è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 11 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Benfica nella fase a gironi ha incontrato Brighton and Hove Albion e AEK Athens superando il girone con 0 punti mentre Marseille ha incontrato Ajax, AEK Athens e Brighton and Hove Albion superando il girone con 11 punti.

Benfica-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benfica ha affrontato due volte in passato il Marsiglia in gare europee ad eliminazione diretta – eliminandolo in entrambe le occasioni: nella semifinale di Champions League nel 1989/90 (2-2 il punteggio complessivo, passando il turno per la regola dei gol in trasferta) e negli ottavi di Europa League nel 2009/10 (3-2 il punteggio finale).

Il Marsiglia ha vinto solo una delle nove grandi traferte europee giocate in Portogallo (1N, 7P) – la più recente maturata contro lo Sporting Lisbona in Champions League nell’ottobre 2022.

Il Benfica non ha perso nessuna delle precedenti 28 gare casalinghe giocate in Europa League (21V, 7N) – non riuscendo a segnare solo una volta in queste sfide: 0-0 vs Galatasaray nel febbraio 2019.

Il Marsiglia ha vinto il match di andata in cinque delle ultime sette grandi gare europee ad eliminazione diretta (1N, 1P), segnando almeno due reti in ciascuno dei sette incontri. Tuttavia, i cinque successi sono tutti maturati al Vélodrome – vincendo fuori casa la gara di andata in una fase ad eliminazione diretta solo una volta negli ultimi 14 tentativi (9N, 4P): successo per 3-1 vs Copenaghen in Europa League nel 2009/10.

Solo il Liverpool (28) ha segnato più reti del Marsiglia in Europa League quest’anno (24) – anche se i francesi hanno registrato il miglior dato di Expected Goals nel torneo (19.8); in aggiunta, si tratta del maggior numero di gol segnati dall'OM in una grande stagione europea – mentre il PSG è stata l’ultima formazione francese capace di realizzarne di più in una singola edizione (25 nel 2019/20).

Dopo avere vinto la gara di andata in 13 dei primi 16 incontri di Europa League (2N, 1P) il Benfica ha ottenuto solo due successi negli ultimi sei nella competizione (2N, 2P) – anche se i portoghesi hanno vinto l’andata in tutte le precedenti cinque giocate nei quarti di finale nel torneo.

Amine Harit è il giocatore che in questa stagione di Europa League ha creato il maggior numero di: occasioni (24), occasioni in campo aperto (23), occasioni a seguito di movimenti palla al piede (12) e assist in campo aperto (sei); in aggiunta, nessun calciatore ha mai fornito più di sei passaggi vincenti per una rete in campo aperto in una singola stagione di Europa League.

Ángel Di María è stato coinvolto direttamente in sei reti nelle ultime cinque grandi presenze europee (quattro gol e due assist) – anche se sono passati ormai 12 anni dall’ultimo gol dell’argentino in un quarto di finale europeo – nel successo per 5-2 vs APOEL Nicosia in Champions League, aprile 2012.

Dove vedere Benfica-Marseille di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Benfica-Marseille si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 aprile.

Benfica-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

