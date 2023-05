PREPARTITA

Roma-Bayer Leverkusen è valevole per l'andata della semifinale di Europa League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 11 maggio alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma-Bayer Leverkusen sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Lee Betts. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

La Roma nei quarti di finale ha superato il Feyenoord grazie alla vittoria per 4-1 in casa dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta, mentre la squadra tedesca del Bayer Leverkusen ha avuto la meglio sull'Union Saint-Gilloise pareggiando in casa 1-1 e vincendo in trasferta per 1-4.

Roma-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Roma e Bayer Leverkusen si sono già sfidate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee: il bilancio recita una vittoria per parte e due pareggi – entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete in ciascun match per un totale di 19 gol (media di 4.75 a partita).

La Roma ha ospitato l’ultima volta all’Olimpico il Bayer Leverkusen in una gara della fase a gironi di Champions League del novembre 2015, quando le due squadre erano allenate rispettivamente da Rudi Garcia e Roger Schmidt – i giallorossi vinsero quell match 3-2 grazie alle reti di Mohamed Salah, Edin Džeko e Miralem Pjanić.

Il Bayer Leverkusen ha raggiunto per la quarta volta la semifinale in una delle maggiori competizioni europee, dopo la Coppa Uefa 1987/98 (campioni), la Coppa Uefa del 1994/95 (eliminati) e la Champions League 2001/02 (sconfitti in finale).

La Roma si è qualificata in una semifinale delle principali coppe europee per la terza stagione consecutiva – i giallorossi sono stati eliminati dal Manchester United nell’Europa League 2020/21, mentre hanno superato questa fase lo scorso anno in Conference League contro il Leicester prima di vincere il trofeo.

Comprese le finali, la Roma ha superato il turno in 10 delle ultime 11 fasi a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee, incluse le ultime sette consecutive.

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso è stato allenato dal manager della Roma José Mourinho per tre stagioni al Real Madrid tra il 2010/11 e il 2012/13, collezionando in totale 151 presenze e vincendo 108 partite (72%) – Alonso ha giocato 12548 minuti durante la gestione Mourinho: solo Cristiano Ronaldo ne ha disputati di più nel periodo (14140).

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha preso parte a otto gol in questa Europa League (quattro gol e quattro assist) – Pellegrini è inoltre il giocatore giallorosso che ha partecipato attivamente a più sequenze di passaggi in situazione di palla in movimento che hanno portato a un tiro nella competizione (51).

Florian Wirtz è il giocatore che ha preso parte a più reti dal termine della fase a gironi in avanti (cinque, di cui tre gol e due assist) in questa Europa League – il centrocampista del Bayer Leverkusen è inoltre il giocatore che nello stesso periodo ha creato più occasioni da gol per i compagni (18).

Dove vedere Roma-Bayer Leverkusen di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Roma-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 maggio. In TV il match Roma-Bayer Leverkusen verrà trasmesso in chiaro su TV8 e sul satellite da Sky canale Sky Sport Football. In streaming il match sarà visibile su Now TV o Sky Go.

