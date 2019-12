95' Grazie per aver seguito la nostra diretta, alla prossima!20:45

95' FINISCE QUI! Si chiude la stagione europea della Lazio con una brutta sconfitta per 2-0. Del difensore Gnagnon entrambe le reti dei padroni di casa20:45

95' Finita intanto la partita di Cluj: i romeni battono 2-0 il Celtic ed eliminano la Lazio a prescindere dal risultato di Rennes20:45

94' Bella azione individuale di Bastos sulla destra, la difesa del rennes, però, è attenta20:44

92' NYAMSI! Il difensore centrale prova ad emulare il compagno di reparto Gnagnon e tira verso la porta di Proto: palla di poco alta20:42

92' GRENIER! L'ex Roma mette in mezzo una palla pericolosissima, Cataldi è bravo a rinviare20:42

90' Inizia il primo dei cinque minuti di recupero assegnati dall'arbitro: pesano le tante interruzioni, soprattutto nella prima parte20:40

89' Fallo di frustrazione per Cataldi, punito con il giallo. Il laziale era diffidato, e salterà la prima sfida europea che lo vedrà coinvolto nella prossima stagione20:39

88' La difesa della Lazio è fuori posizione e permette a Tait di concludere a rete, Proto respinge ma Gagnon è bravo a ribattere in porta: 2-020:38

87' RADDOPPIO DEL RENNES! ANCORA GNAGNON!20:37

85' Ci prova ancora Parolo dal limite, il tiro non si avvicina nemmeno allo specchio della porta avversaria20:35

84' Cartellino giallo per Jony, colpevole di aver impedito irregolarmente a Boey la ripresa veloce del gioco20:34

82' TAIT! Vicinissimo al 2-0 il Rennes, ottima respinta di Proto20:32

80' Ritmi bassissimi adesso: l'eliminazione ormai quasi certa ha spento definitivamente la Lazio20:30

77' Ultimo cambio della partita: Del Castillo entra al posto di Da Cunha, applaudito dai tifosi della squadra di casa20:27

77' PAROLO! Sugli sviluppi del corner il capitano ci prova di testa, palla alta20:27

76' Subito attivo proprio Falbo, che conquista un calcio d'angolo alla sua prima azione da professionista20:26

75' L'ingresso dell'esordiente Falbo cambia anche lo schieramento della squadra di Inzaghi, che passa alla difesa a quattro20:25

74' Spazio ai giovani in entrambe le squadre: Falbo sostituisce Vavro per la Lazio, Camavinga rileva Lea Siliki per il Rennes20:24

73' BOEY! Bel tiro dal limite, palla fuori di poco20:23

72' Aggiornamento dalla Romania: Cluj avanti 2-0 contro il Celtic (rete di Damjan Djokovic). A questo punto l'eliminazione della Lazio è solo una questione di tempo20:22

70' Primo cambio per il Rennes: l'ex milanista M'Baye Niang entra al posto di Siebatcheu20:20

68' Il risultato di Cluj convince Inzaghi a far rifiatare Immobile: al posto del bomber biancoceleste entra Adekanye20:18

67' BOEY! Prima occasione interessante del secondo tempo, il tiro del terzino termina di poco alto20:17

66' L'infortunio è meno grave di quanto potesse sembrare nei primi secondi: Vavro si rialza e rientra in campo dopo circa un minuto20:16

65' Ancora gioco fermo: è Vavro a risentire di un duro contrasto, entrano in campo i medici20:15

63' Gioco molto spezzettato in questi minuti: la tensione fra le due squadre non si è ancora esaurita20:13

62' Sul successivo calcio di punizione dalla tre quarti è bravo Caicedo ad anticipare i saltatori francesi20:12

61' Ancora un duro intervento da parte dei biancocelesti: Jony ferma Lucas Da Cunha con un intervento irregolare20:11

59' Simone Inzaghi capisce il momento di tensione e tira fuori Luis Alberto dalla contesa: al suo posto entra Valon Berisha20:09

58' Provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara: ammoniti Luis Alberto e il portiere Salin, tra i giocatori più "attivi" nella rissa20:08

57' Tensione in campo dopo un fallo su Lea Siliki: i giocatori arrivano quasi alle mani, l'arbitro Jovanovic riesce a fermare la rissa20:07

57' Ci prova Immobile dal limite dell'area, la palla viene immediatamente respinta da Gnagnon20:07

56' L'arbitro richiama Lea Siliki e Jony, dopo che i due giocatori si erano spintonati sulla linea di fallo laterale20:06

53' Il secondo tempo è iniziato sulla falsariga del primo, col Rennes in pieno controllo e la Lazio con il baricentro bassissimo20:03

50' Da Cluj arrivano altre brutte notizie per i biancocelesti: Burca ha portato i romeni sull'1-0 contro il Celtic20:00

49' L'attaccante della Lazio si rialza senza che vi sia la necessità delle cure mediche19:59

48' Caicedo a terra dopo un duro contrasto con Gnagnon19:58

47' Manata di Nyamsi ai danni di Immobile: per l'arbitro ci sono gli estremi per il cartellino giallo19:57

47' Né Julien Stephan né Simone Inzaghi hanno effettuato cambi durante l'intervallo19:57

46' HA INIZIO IL SECONDO TEMPO!19:56

45' Nell'altra partita del girone Cluj e Celtic sono sullo 0-0, un risultato che renderebbe inutile anche una vittoria da parte degli uomini di Simone Inzaghi19:40

45' Prestazione finora deludente da parte dei biancocelesti, in svantaggio per effetto del gol di Gnagnon al 30'19:40

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! RENNES-LAZIO 1-019:40

44' Un minuto di recupero assegnato dal direttore di gara19:39

44' Ancora pressione da parte dei padroni di casa, Jony fa rifiatare i suoi respingendo la palla in calcio d'angolo19:39

42' DA CUNHA! Il francese di origine portoghese ruba la palla a Vavro e prova il tiro, palla di poco a lato19:37

41' Ancora un aconclusione in porta di Lea Siliki, il tiro termina alto19:36

38' Lazio ancora troppo timida, nonostante lo svantaggio: è il Rennes ad avere ancora il pallino del gioco19:33

35' Cross impreciso di Luis Alberto, che finisce direttamente tra le braccia di Salin19:30

34' Ancora pericoloso il Rennes sugli sviluppi di un corner: Lea Siliki prova a concludere, ma viene fermato dalla bandierina dell'assistente19:29

33' La Lazio prova a rispondere, ma senza efficacia: il filtrante di Luis Alberto per Immobile è troppo lungo19:28

31' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore ha tutto il tempo di stoppare in area e concludere: la strada per la Lazio si fa ancora più in salita19:26

30' GOL DEL RENNES! GNAGNON FIRMA L'1-0!19:25

30' GBOHO! Clamoroso errore del giocatore del Rennes, che manca l'aggancio in area nonostante fosse completamente libero. Lazio graziata19:25

28' Il Rennes ha ripreso a premere, grazie alla prepotenza fisica di Lea Siliki, ma non arriva efficacemente alla conclusione salvo rari tentativi19:23

25' Non ci sono novità, nel frattempo, dalla Romania: al momento Celtic e Cluj sono sullo 0-019:20

25' LEA SILIKI! Bel sinistro del centrocampista, Proto si distende e devia in angolo19:20

22' Buon pressing dell'attacco laziale, che costringe il portiere Salin a svirgolare il rinvio19:17

20' Proteste dei giocatori del Rennes per una presunta spinta in area di Acerbi su Siebatcheu, per l'arbitro non c'è fallo19:15

19' Dopo la sfiriata iniziale dei padroni di casa, adesso è la Lazio che prova a controllare il possesso palla19:14

17' Tiro sbilenco di Grenier che finisce alto, ma l'azione si fa notare per una splendida giocata in dribbling del solito Da Cunha19:12

16' Il corner non sortisce alcun effetto, e sull'azione successiva l'attacco della Lazio viene fermato per un fuorigioco di Immobile19:11

15' PAROLO! Tiro dal limite dell'area deviato da un difensore, palla in calcio d'angolo19:10

13' Faccia a faccia tra Lea Siliki e Luis Alberto dopo una spinta da parte del francese: l'arbitro parla ad entrambi per calmarli19:08

12' I biancocelesti faticano anche a controllare il pallone, come dimostra un mancato controllo da parte di Parolo vicino alla linea di fallo laterale19:07

9' Tiro da fuori di Tait, il portiere della Lazio non si fa sorprendere19:04

8' Prima sortita offensiva della Lazio, che ci prova con Parolo e Immobile: un fallo in attacco interrompe l'azione19:03

7' GNAGNON! Conclusione dai 30 metri, Proto blocca senza difficoltà19:02

6' Il Rennes continua a spingere, cercando di affontare sulla fascia destra grazie all'inventiva di Da Cunha19:01

4' DA CUNHA! Tiro a giro da parte del giocatore rossonero, Vavro respinge18:59

4' Nulla da fare sugli sviluppi del corner, Proto è attento18:59

3' Lazio un po' in sofferenza in questo avvio, il Rennes conquista un calcio d'angolo18:58

1' E' INIZIATA LA PARTITA!18:56

Arbitra il serbo Srdjan Jovanovic18:25

A pochi minuti dall'inizio del match, il ds laziale Tare ha dichiarato: "Dobbiamo essere concentrati e non pensare all'altra partita. Facciamo prima il nostro"18:25

Le possibilità di qualificazione dei biancocelesti sono appese a un filo: oltre a vincere a Rennes, infatti, la Lazio deve sperare che il Cluj perda in casa contro il Celtic già qualificato18:25

L'incontro è valevole per l'ultima, decisiva giornata della fase a gironi di Europa League18:25

Benvenuti alla diretta di Rennes-Lazio18:25