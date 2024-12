(22) MIHAI TOMA (C)

(29) ALEXANDRU MUSI (C)

(24) WILLIAM BAETEN (C)

(42) BABA ALHASSAN (C)

(11) DAVID MICULESCU (C)

(7) FLORIN TANASE (C)

(21) VLAD CHIRICHES (C)

(8) ADRIAN SUT (C)

(27) DARIUS OLARU (C)

(8) DENNIS GEIGER (C)

(28) FLORIAN MICHELER (C)

(16) ANTON STACH (C)

(27) ANDREJ KRAMARIC (C)

(18) DIADIÉ SAMASSÉKOU (C)

(7) TOM BISCHOF (C)

(29) JACOB BRUUN LARSEN (C)

PREPARTITA

TSG Hoffenheim - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 18:45 allo stadio PreZero Arena di Sinsheim.

Arbitro di TSG Hoffenheim - FCSB sarà Juxhin Xhaja. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Dove vedere TSG Hoffenheim-FCSB di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

TSG Hoffenheim-FCSB si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

TSG Hoffenheim-FCSB verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League