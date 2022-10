LIVE UNION SAINT-GILLOISE - SPORTING BRAGA 1-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(19) UROS RACIC (C)

(88) CASTRO (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(7) RODRIGO GOMES (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(4) JOSÉ RODRÍGUEZ (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(11) SIMON ADINGRA (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

Gol! Union Saint-Gilloise 1, Sporting Braga 1. Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bart Nieuwkoop con cross.19:05

Fuorigioco. Sikou Niakaté(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Abel Ruiz e' colto in fuorigioco.19:02

Gol! Union Saint-Gilloise 0, Sporting Braga 1. Vítor Oliveira (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.19:00

Fuorigioco. Teddy Teuma(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Dante Vanzeir e' colto in fuorigioco.18:51

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade Joseph Marien di Saint-Gilles, Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Sporting Braga sarà Aliyar Aghayev coadiuvato da Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Al VAR invece ci sarà Abdulkadir Bitigen.

Union Saint-Gilloise-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nella terza giornata queste due squadre si sono affrontate per la prima volta in competizioni europee. L'Union Saint-Gilloise era in svantaggio fino all'86° minuto, prima di segnare due reti, di cui quella della vittoria al minuto 93:23.

Tutte e tre le trasferte del Braga contro squadre belghe fino ad oggi sono finite in parità, tutte contro un avversario diverso: Standard Liège, Brugge e Gent.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto sei delle sue 10 partite casalinghe in competizioni europee (1N, 3P), comprese le due in questa stagione.

Il Braga ha vinto in trasferta alla prima giornata contro il Malmö e potrebbe vincere due trasferte consecutive in Europa League per la prima volta da dicembre 2019 (tre di fila).

L'Union Saint-Gilloise ha vinto tutte e tre le partite di questa Europa League, nonostante abbia subito il primo gol del match nelle ultime due (3-2 vs Malmö e 2-1 vs Braga).

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Sporting Braga di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Union Saint-Gilloise-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

