(28) KIAN FITZ-JIM (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

(17) OLIVER EDVARDSEN (C)

(2) LUCAS ROSA (C)

(31) JORTHY MOKIO (C)

(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

(47) NOAH FENYÖ (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(20) CAN UZUN (C)

(36) ANSGAR KNAUFF (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

Gol! Eintracht Francoforte 1, Ajax 0. Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hugo Ekitiké con passaggio filtrante.18:51

Gara momentaneamente sospesa, Daniele Rugani (Ajax) per infortunio.19:08

Gol! Eintracht Francoforte 2, Ajax 0. Mario Götze (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Robin Koch con passaggio filtrante.19:09

Tiro parato. Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:14

Fuorigioco. Mario Götze(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Ansgar Knauff e' colto in fuorigioco.19:15

Tiro parato. Steven Berghuis (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Branco van den Boomen.19:28

Tiro parato. Hugo Ekitiké (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ellyes Skhiri.19:50

Tiro parato. Hugo Ekitiké (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:54

Gara momentaneamente sospesa, Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) per infortunio.20:03

Gol! Eintracht Francoforte 3, Ajax 0. Hugo Ekitiké (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Mattéo Bahoya.20:09

Sostituzione, Eintracht Francoforte. Can Uzun sostituisce Jean-Mattéo Bahoya.20:14

Gol! Eintracht Francoforte 3, Ajax 1. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mika Godts.20:20

Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kenneth Taylor in seguito a un contropiede.20:22

Gol! Eintracht Francoforte 4, Ajax 1. Mario Götze (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da oltre 25 metri palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ansgar Knauff.20:24

Tentativo fallito. Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Can Uzun.20:33

Tiro parato. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa.20:36

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Ajax è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 18:45 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Ajax di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 marzo.

Eintracht Francoforte-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

