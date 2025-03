(31) JURI CISOTTI (C)

(29) ALEXANDRU MUSI (C)

(21) VLAD CHIRICHES (C)

(22) MIHAI TOMA (C)

(15) MARIUS STEFANESCU (C)

(18) MALCOM EDJOUMA (C)

(8) ADRIAN SUT (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(32) THIAGO ALMADA (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(15) TANNER TESSMANN (C)

(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(37) ERNEST NUAMAH (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

Tiro parato. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.21:06

Fuorigioco. Valentin Cretu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma Alexandru Baluta e' colto in fuorigioco.21:09

Gol! Lione 1, Steaua Bucarest 0. Georges Mikautadze (Lione) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.21:13

Tiro parato. Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Risto Radunovic con cross.21:15

Tentativo fallito. Vlad Chiriches (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Risto Radunovic in seguito a un calcio da fermo.21:25

Gol! Lione 2, Steaua Bucarest 0. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:36

Tiro parato. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:41

Tentativo fallito. Abner Vinícius (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:43

Gol! Lione 4, Steaua Bucarest 0. Ernest Nuamah (Lione) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Georges Mikautadze in seguito a un contropiede.22:44

PREPARTITA

Lione - FCSB è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Dove vedere Lione-FCSB di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Lione-FCSB si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 marzo.

Lione-FCSB verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League