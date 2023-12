(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(53) JAMES MCCONNELL (C)

(38) RYAN GRAVENBERCH (C)

(17) CURTIS JONES (C)

(3) WATARU ENDO (C)

(19) HARVEY ELLIOTT (C)

(35) NATHAN HUYGEVELDE (C)

(11) HENOK TEKLAB (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(10) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

(21) ALESSIO CASTRO-MONTES (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Liverpool è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Lotto Park di Brussels.

Arbitro di Union Saint-Gilloise - Liverpool sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Ziv Adler.

Union Saint-Gilloise-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Saint-Gilloise ha trovato la sconfitta in tutte e tre le sfide nelle competizioni europee disputate contro avversari inglesi, perdendo due volte contro il Birmingham nel 1959 in Coppa delle Fiere e 2-0 contro il Liverpool nel seconda giornata dei gironi di Europa League di questa stagione.

Il Liverpool è imbattuto in tutte e cinque i match delle principali competizioni europee affrontati in Belgio (4V, 1N): i Reds torneranno a giocare per la prima volta in questo Paese dopo la vittoria per 4-1 ottenuta in casa del Genk nell'ottobre 2019 in Champions League.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto l'ultima partita di Europa League in casa per 2-1 contro il LASK e potrebbe centrare due successi interni di fila nelle principali competizioni europee per la prima volta dal novembre 1962 in Coppa delle Fiere.

Il Liverpool ha vinto 15 delle ultime 17 partite della fase a gironi di Champions League ed Europa League (2P), trovando la via della rete in ciascuna di esse e realizzando in 17 match 50 gol in totale.

Dall'inizio della scorsa stagione, Mohamed Salah ha preso parte a 13 gol in 12 presenze europee (11 reti e due assist), segnando o fornendo un assist ogni 57 minuti nel corso di questi match.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Liverpool di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 dicembre.

Union Saint-Gilloise-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

