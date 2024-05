Playout serie C, risultati e marcatori: Novara e Vis Pesaro salve, retrocedono Fiorenzuola e Recanatese

Al Piola finisce 2-1 con le reti di Ongaro e Bentivegna, i marchigiani si salvano grazie al gol allo scadere di Pucciarelli che condanna Stellone

Arrivano altri verdetti della lunga post-season di serie C: quelli di stasera riguardano i play out. In base ai risultati delle partite di ritorno di oggi, Novara e Vis Pesaro hanno conquistato la salvezza, mentre sono retrocesse in serie D Fiorenzuola e Recanatese.

Vis Pesaro sul filo di lana

Il match del Piola ha visto il successo per 2-1 per i padroni di casa, già forti del 3-1 dell’andata: in gol Ongaro e Bentivegna, mentre è di Alberti l’unica rete del Fiorenzuola che torna in Serie D dopo tre stagioni tra i professionisti. Retrocede anche la Recanatese che perde per 4-3 in casa della Vis Pesaro, che trova il gol decisivo proprio allo scadere. In gol Nicastro, Pucciarelli (doppietta) e Mattioli, mentre agli ospiti non è bastata la tripletta di Sbaffo. Salvezza, dunque, per la formazione di Roberto Stellone, retrocessione inevitabile invece per la squadra allenata da Giacomo Filippi che all’andata si era imposta per 1-0.

I tabellini

NOVARA-FIORENZUOLA 2-1

NOVARA (3-4-2-1): Minelli 6.5; Boccia 6.5 (40′ st Cannavaro sv), Bertoncini 6, Lorenzini 6.5; Migliardi 6 (49′ st De Mori sv), Ranieri 6.5, Di Munno 6, Urso 6.5 (49′ st Valenti); Corti 6 (11′ st Kerrigan 6), Bentivegna 6.5 (40′ st Schirò sv); Ongaro 6.5. In panchina: Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Gerardini, Schirò, Caravaca, Ngamba, Vilhkalmsson, Lancini. Allenatore: Gattuso 7.

FIORENZUOLA (3-4-2-1) Sorzi 6; Nelli 5 (29′ st Musatti sv), Cremonesi 6, Mora 6; Bocic 6 (29′ st Seck sv), Di Gesù 6, Oneto 5.5, Maffei 6; Anelli 5.5, Morello 5.5 (7′ st Alberti 6.5); Ceravolo 6. In panchina: Bertozzi, Grisendi, Binelli, Iasoni, Popovic, Brogni, D’Amico, Reali. Allenatore: Tabbiani 5.5.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa 6.

RETI: 3’pt Ongaro; 28’st (rig) Bentivegna, 47’st (rig) Alberti.

NOTE: 2.964 spettatori paganti, incasso non comunicato. Ammoniti: Cremonesi, Nelli, Oneto, Seck. Angoli: 15-2 per Fiorenzuola. Recupero: 0′, 5′.

VIS PESARO-RECANATESE 4-3

VIS PESARO (3-4-1-2): F.Neri 6 (23’st Polverino 5.5); Rossoni 6, Zagnoni 6.5, G. Neri 6; Mattioli 7, Rossetti 6.5, Di Paola 6.5, Da Pozzo 6; Pucciarelli 8; Nicastro 6.5 (24’st Obi 6), Molina 6 (6’st Karlsson 6). In panchina: Mariani,Tonucci, Nina, Pecile, Ceccaci, Pexoto, lorù, Foresta, Mamona, Valdifiori, Iervolino, Gulli. Allenatore: Stellone 6.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6; Shiba 5.5, Allievi 6, Ferrante 5.5; Raimo 6, Fiorini 6 (39’st Veltri sv), Morrone 6 (21’st Lipari 6), Longobardi 5.5 (21’st Rizzo sv); Sbaffo 7.5, Carpani 6; Melchiorri 6 (12’st Raparo 6). In panchina: Mascolo, Tiberi, Peretti, Pelamatti, Prisco, Lipari, Ferretti, Mazia, Ahmetay, Guidobaldi. Allenatore: Filippi 6.

ARBITRO: Perri di Roma1 5.5.

RETI: 26’pt Nicastro, 36’pt (rig), 26’st e 6’st (rig) Sbaffo, 44’pt e 49’st Pucciarelli, 16’st Mattioli.

NOTE: pomeriggio sereno,terreno in ottime condizioni. Espulso Pexoto dalla panchina. Ammoniti: Molina, Di Paola, Longobardi, Carpani, Raparo, Sbaffo. Angoli 3-2. Recupero: 6′, 7′

Risultati

Vis Pesaro-Recanatese 4-3

marcatori: 26′ Nicastro (V), 37′, 53′ e 72′ Sbaffo (R), 45′ e 95′ Pucciarelli (V), 62′ Mattioli (V)

Novara-Fiorenzuola 2-1

marcatori: 3’ Ongaro (N), 72′ Bentivegna (N), 92′ Alberti (F)