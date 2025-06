Italia U21, Nunziata annuncia cambi con la Spagna e svela un retroscena su Gattuso: "Ecco cosa mi hanno detto"

L'ultima sfida della fase a gironi vale la vetta e la storia: gli Azzurrini non hanno mai fatto en plein. L'in bocca al lupo del ct a Ringhio

Le due squadre più titolate d’Europa si contendono la vetta del Gruppo A. Domani, martedì 17 giugno, sarà Italia contro Spagna, ultimo match della fase a gironi degli Europei Under 21 in Slovacchia. Entrambe a punteggio pieno e già qualificate a quarti, scendono in campo per il primo posto e per la storia: il ct Carmine Nunziata annuncia qualche cambio di formazione e svela un retroscena su Gattuso.

Spagna-Italia U21: sfida tra le regine d’Europa

Con cinque Europei a testa nessuno ha vinto più di Italia e Spagna. Ma se il dominio azzurro si è concentrato soprattutto tra gli anni Novanta e il Duemila, la Roja, anzi la Rojita ha conquistato tre delle ultime sette edizioni della rassegna, perdendo in finale due anni fa contro l’Inghilterra.

Nelle prime due uscite gli Azzurrini ha dimostrato di essere on fire e domani, martedì 17 giugno (ore 21:00), allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava Nunziata proverà il colpo grosso. “Giocheremo con la nostra mentalità, cercando di vincerla” ha dichiarato il ct nella conferenza della stampa della vigilia. Niente calcoli, però. Anche perché i quarti saranno molto probabilmente contro una tra Germania, già qualificata, e Inghilterra, ossia due corazzate.

Nunziata annuncia cambi nella formazione iniziale

Il ct cambierà qualcosa nell’undici titolare che scenderà in campo contro i pari età della Spagna. Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti sono diffidati e, dunque, a rischio squalifica e “qualcuno che ha giocato due partite ha bisogno di riposare”.

Del resto, Nunziata si fida del gruppo che ha scelto per gli Europei. “I 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori. Quella che giocherà sarà sicuramente la formazione migliore” dice. Chi si candida a giocare dal primo minuto è Fazzini, ormai pienamente recuperato. “Sto bene, mi sono sempre allenato e ho molta voglia di giocare” ha sottolineato il calciatore dell’Empoli, al fianco di Nunziata in sala stampa.

L’Italia per la storia e il messaggio a Gattuso

Vincere consentirebbe all’Italia U21 di scrivere la storia, perché mai prima d’ora gli Azzurrini sono riusciti ad aggiudicarsi tutte e tre le partite della fase a gironi di un Europeo. C’è sempre una prima volta, recita un vecchio adagio. E quindi Nunziata ci crede: “È vero la Spagna viene da anni di risultati incredibili, ma anche ci difendiamo con l’Under 19 e l’Under 17”.

Poi l’in bocca al lupo a Gattuso, nuovo ct della Nazionale maggiore. “Non ha un compito facile, ma farà grandi cose”. Il tecnico dell’Under 21 confessa di non averlo ancora sentito, “ma mi hanno detto che potrebbe venire a vedere qualche partita in Slovacchia. Mi farebbe molto piacere. In questi anni c’è sempre stata grande collaborazione tra la Nazionale maggiore e l’Under 21”.