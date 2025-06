Europei U21, Italia-Romania 1-0: Baldanzi decisivo, Desplanches para un rigore e gli Azzurrini partono con una vittoria

Primi tre punti nel gruppo A nell'Europeo di categoria per la squadra di Nunziata: bella performance di Koleosho, Ndour causa il rigore poi neutralizzato dal portiere del Palermo

L’Italia U21 comincia nel migliore dei modi l’Europeo di categoria, battendo la Romania all’esordio grazie al gol di Baldanzi. La squadra di Nunziata conquista così i primi tre punti nel gruppo A. Primo tempo in cui gli Azzurrini appaiono inizialmente contratti, ma trovano il vantaggio con una bella conclusione del fantasista della Roma. Nella ripresa migliora il controllo del gioco, con più fluidità e diverse occasioni create. Decisiva anche la parata di Desplanches su rigore di Munteanu alla fine del primo tempo. Il prossimo impegno della squadra di Nunziata è in programma il 14 giugno contro la Slovacchia.

Il racconto del match

Ritmi alti a Trnava sin dai primi minuti. La Romania sfiora il vantaggio su punizione, ma Munteanu manca la deviazione. L’Italia risponde con il tiro di Baldanzi, respinto dalla difesa, e la conclusione di Koleosho, fermato da Sava. Gli azzurrini gestiscono il possesso contro un avversario aggressivo: ancora Koleosho pericoloso, poi Baldanzi sblocca la gara con un gran gol su assist di Ruggeri. La Romania reagisce con Akdag, ma Desplanches si fa trovare pronto. Nel finale di tempo, palo di Koleosho e rigore per la squadra di Pancu dopo il VAR (fallo di Ndour su Ignat), ma il portiere del Palermo para su Munteanu.

Buon controllo della gara nella ripresa da parte dell’Italia, che continua a spingere con intensità. Gli Azzurrini sfiorano il raddoppio con Baldanzi e Pirola, pericoloso di testa. Si mette in mostra anche Casadei con alcune iniziative. Nel finale, brivido per l’Italia: Mitrov, da poco in campo, sfiora il pareggio approfittando di un’uscita incerta di Desplanches, ma il pallone termina alto sulla traversa. Nonostante qualche rischio a causa della stanchezza, la squadra di Nunziata difende l’1-0 e conquista i primi tre punti nel gruppo A.

Top e flop dell’Italia U21

Desplanches 7: Decisivo. Prima respinge il tiro di Akdag, poi ipnotizza Munteanu dal dischetto.

Decisivo. Prima respinge il tiro di Akdag, poi ipnotizza Munteanu dal dischetto. Baldanzi 7: Tra i più vivaci, si sacrifica anche in fase di non possesso. Sfrutta al meglio lo spazio concesso dalla difesa romena e firma il gol che decide la gara. (41′ st Pisilli ng)

Tra i più vivaci, si sacrifica anche in fase di non possesso. Sfrutta al meglio lo spazio concesso dalla difesa romena e firma il gol che decide la gara. Ruggeri 6.5: Spinge con continuità e confeziona l’assist per il gol di Baldanzi.

Spinge con continuità e confeziona l’assist per il gol di Baldanzi. Koleosho 6.5: Due conclusioni interessanti e il palo colpito nel finale del primo tempo. Si fa apprezzare per coraggio e intraprendenza sulla fascia sinistra. (18′ st Casadei 6)

Due conclusioni interessanti e il palo colpito nel finale del primo tempo. Si fa apprezzare per coraggio e intraprendenza sulla fascia sinistra. Pirola 6: Prestazione solida e di sacrificio. Guida la linea difensiva con personalità, senza sbavature.

Prestazione solida e di sacrificio. Guida la linea difensiva con personalità, senza sbavature. Prati 6: Marcato stretto da Munteanu, fatica a trovare ritmo e commette qualche imprecisione. Cresce nella ripresa.

Marcato stretto da Munteanu, fatica a trovare ritmo e commette qualche imprecisione. Cresce nella ripresa. Ndour 5.5: Ingenuità sul finire del primo tempo con il fallo su Ignat che ha portato al rigore.

Ingenuità sul finire del primo tempo con il fallo su Ignat che ha portato al rigore. Gnonto 5.5: Poca iniziativa e timido nei tentativi uno contro uno. (18′ st Ambrosino 6)

