Italia-Germania U.21: formazioni, orario, dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurrini sfidano la Germania nei quarti di finale degli Europei Under 21: Nunziata torna all'antico, Baldanzi e Casadei alle spalle di Gnonto

Domani sera l’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale degli Europei Under 21. Azzurrini imbattuti (2 vittorie di misura contro Romania e Slovacchia, pareggio con la Spagna), la Germania ha fatto ancora meglio dominando il suo girone con un en plein di successi. Di seguito le probabili formazioni e dove seguire la partita in tv e in streaming.

Italia-Germania U.21, quando si gioca

Dopo una brillante fase a gironi, conclusa con un beffardo secondo posto, l’Italia Under 21 sfida la Germania nei quarti di finale degli Europei. Gli azzurrini sono reduci da due vittorie con lo stesso risultato (1-0 contro Romania e Slovacchia) e dal pareggio contro la Spagna (1-1) che ha consegnato il primo posto alle furie rosse, per la migliore differenza reti.

La Germania parte favorita, forte dei tre successi ottenuti in tre incontri, con 9 reti all’attivo (3 rifilate alla Slovenia, 4 alla Repubblica Ceca e 2 all’Inghilterra, qualificata in seconda posizione). Ecco le informazioni per seguire l’incontro in diretta TV e streaming:

Partita: Italia-Germania

Dove: Dac Arena, Dunajska Streda (Slovacchia)

Quando: domenica 22 giugno 2025

Orario: 21:00

Diretta Tv e streaming: Rai 1, Rai Play

Competizione: Europei Under 21

A che ora e dove vedere Italia-Germania U.21

Italia-Germania Under 21 si disputerà domani, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21, alla DAC Arena di Dunajska Streda, in Slovacchia. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in live-streaming su Rai Play, accessibile tramite smart TV o dispositivi mobili (smartphone, tablet, pc)

Italia-Germania U.21, le probabili formazioni

Nunziata dovrebbe confermare il 4-3-2-1, apportando alcune modifiche nello schieramento di partenza rispetto al match contro la Spagna. Tra i pali tornerà Desplanches, protagonista contro Romania (ha parato un rigore) e Slovacchia, sugli esterni Kayode o Zanotti sulla destra (favorito il secondo), mentre Ruggeri torna a sinistra; Coppola e Pirola i centrali. In mezzo al campo Fabbian, Prati e Ndour; Baldanzi e Casadei alle spalle di Gnonto.

La Germania risponde con il temibile 4-3-3. Di Salvo punta sul suo bomber Woltemade (4 gol e 2 assist nella fase a gironi). L’attaccante dello Stoccarda completerà il tridente con Gruda e Tresoldi. A Rosenfelder e Arrey-Mbi il compito di annullare le avanzate azzurre. Martel in cabina di regia, Nebel e Reitz ai suoi lati.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo