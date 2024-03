Le scelte di De Rossi: senza l'acciacciato Lukaku, il tecnico giallorosso rinuncia, almeno inizialmente, anche a Paulo Dybala. L'argentino parte dalla panchina in favore di Baldanzi, che forma insieme a Zalewski la coppia a supporto dell'unica punta Azmoun. Celik e Spinazzola sugli esterni, in mediana si rivede Bove mentre gioca dal 1' anche Pellegrini. Panchina per Paredes20:16

L'arrivo di De Rossi ha ridato nuova linfa alla Roma, sconfitta solo una volta (dall'Inter) nelle undici gare con alla guida l'ex centrocampista campione del mondo. I giallorossi arrivano in Inghilterra forti del roboante risultato dell'andata, ma sono consapevoli di non dover sottovalutare il pericoloso Brighton di De Zerbi nonostante il largo vantaggio acquisito19:25

Nell'ultimo turno di Premier League, il Brighton ha avuto la meglio di misura sul Nottingham Forest mantenendo l'ottavo posto in classifica. In casa l'undici di De Zerbi non perde una partita dallo scorso 21 settembre, gara della fase a gironi di Europa League vinta allo scadere dall'AEK Atene19:22

È stata una disfatta il ritorno in Italia da avversario per Roberto De Zerbi, travolto con il suo Brighton all'andata da una Roma quasi perfetta. L'impresa rimonta sembra impossibile per gli inglesi che però vogliono far sognare i propri tifosi tra le mura amiche. 19:17

Brighton and Hove Albion - Roma è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 21:00 allo stadio American Express Stadium di Falmer.

Arbitro di Brighton and Hove Albion - Roma sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Brighton and Hove Albion nella fase a gironi ha incontrato AEK Athens, Marseille, Ajax, Servette e Slavia Praga superando il girone con 13 punti mentre la Roma ha incontrato Sheriff Tiraspol, Slavia Praga e Servette superando il girone con 13 punti.

Brighton and Hove Albion-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà solo il secondo confronto tra Brighton e Roma in competizioni europee, dopo la vittoria per 4-0 da parte della squadra italiana nella gara d’andata; nella storia dell’Europa League nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di quattro gol maturato all'andata nella fase a eliminazione diretta della competizione.

La Roma ha vinto solo una delle 22 trasferte giocate in Inghilterra in competizioni europee (8N, 13P): 1-0 contro il Liverpool negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2000/01 - in più, i giallorossi non vincono da 14 gare esterne contro squadre inglesi (5N, 9P).

Nella gara d'andata, il Brighton è diventato il primo club inglese a perdere una partita di Europa League con quattro gol di scarto da quando l'Everton venne sconfitto in casa per 1-5 dall'Atalanta nel novembre 2017, e la prima squadra inglese a farlo nella fase a eliminazione diretta della competizione.

La Roma potrebbe disputare i quarti di finale in quattro stagioni di fila in competizioni europee per la prima volta nella sua storia.

Dopo la vittoria per 1-0 in Conference League contro il Vitesse nel marzo 2022, la Roma non ha vinto nessuna delle ultime sette gare esterne giocate nella fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (4N, 3P).

La Roma è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite in Europa League (7V, 5N): l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro lo Slavia Praga lo scorso 9 novembre.

La Roma ha pareggiato le ultime due trasferte in Europa League (contro Servette e Feyenoord), i giallorossi non registrano almeno tre pareggi fuori casa di fila in competizioni europee dal periodo tra il marzo e il novembre 2003.

Solo il Bayer Leverkusen (90%) ha registrato una percentuale di passaggi riusciti più alta del Brighton (88.7%) in questa stagione di Europa League.

Solo Florian Wirtz (17) ha fornito più assist di Pascal Groß del Brighton (13) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni.

Romelu Lukaku ha realizzato sette gol in questa Europa League, solo uno in meno del suo record realizzativo in una singola edizione della competizione (otto reti con l'Everton nel 2014/15). L'ultimo giocatore della Roma a segnare di più in una singola edizione del torneo è stato Edin Dzeko nel 2016/17 (8).

Dove vedere Brighton and Hove Albion-Roma di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Brighton and Hove Albion-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

Brighton and Hove Albion-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League