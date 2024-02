La sfida tra Roma e Feyenoord sta diventando un vero e proprio classico: negli ultimi 10 anni, infatti, le due rose si sono affrontate per ben cinque volte in competizioni ufficiali europee. Il primo confronto avvenne nella stagione 2014-15, quando la Roma affrontò gli olandesi nei sedicesimi di finale di Europa League; i giallorossi, in quella occasione, passarono il turno grazie al risultato di 1-2 in Olanda, dopo l’1-1 interno. La sfida più memorabile avvenne nella stagione 2021-2022 con la squadra giallorossa, allora allenata da Mourinho, che vinse la finale di Conference League, grazie al gol di Zaniolo. Nella scorsa stagione, invece, le due squadre si sfidarono ai quarti di finale di Europa League, con la Roma che passò nuovamente il turno.18:15