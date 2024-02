(23) FLORENT MUSLIJA (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(22) ROLAND SALLAI (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(6) SALIS ABDUL SAMED (C)

(11) ANGELO FULGINI (C)

(32) AYANDA SISHUBA (C)

(28) ADRIEN THOMASSON (C)

(26) NAMPALYS MENDY (C)

(18) ANDY DIOUF (C)

(29) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (C)

(2) RUBEN AGUILAR (C)

(23) NEIL EL AYNAOUI (C)

PREPARTITA

Lens - Friburgo è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stade Félix Bollaert-Delélis di Lens.

Arbitro di Lens - Friburgo sarà Bartosz Frankowski. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Lens nella fase a gironi ha incontrato West Ham United superando il girone con 0 punti mentre Friburgo ha incontrato Olympiakos, Backa Topola e West Ham United superando il girone con 12 punti.

Lens-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lens e Friburgo si sfidano per la prima volta in gare ufficiali: i francesi hanno perso solo una delle ultime sei partite contro avversarie tedesche nelle principali competizioni europee (2V, 3N); tuttavia, l'unica sconfitta nel periodo è arrivata proprio nell’incontro più recente, nel marzo 2007 contro il Bayer Leverkusen (0-3).

L'unico precedente del Friburgo contro un’avversaria francese nelle competizioni europee risale alla fase a gironi di Europa League della scorsa stagione, quando ha sconfitto il Nantes 2-0 in casa e 4-0 in trasferta.

Il Lens ha perso solo una delle ultime 13 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (9V, 3N) ed è rimasto imbattuto in tutte e tre le sfide interne di questa Champions League (2V, 1N). Inoltre, i francesi sono andati a segno in ognuna delle ultime 28 partite casalinghe affrontate nelle principali competizioni europee (57 reti in totale).

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori del Friburgo (10, come il Bayer Leverkusen) in questa Europa League – i tedeschi, inoltre, sono la formazione che conta più partite con almeno tre reti realizzate all’attivo nel torneo (quattro).

Nessun giocatore è stato coinvolto in più gol in questa Europa League di Vincenzo Grifo (sei: quattro gol e due assist), il quale ha segnato con tutti e quattro i suoi tiri in porta in questa stagione, il migliore tra coloro che vantano una percentuale di conclusioni nello specchio del 100%.

Dove vedere Lens-Friburgo di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Lens-Friburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Lens-Friburgo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

