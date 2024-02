Inizia al Meazza l'avventura in Europa League del Milan, rotolato nella competizione dopo il terzo posto ottenuto nel Gruppo F di Champions alle spalle di Borussia Dortmund e PSG. Quello dei ragazzi di Pioli non sarà un impegno semplice visto che di fronte avranno i bretoni del Rennes, arrivati secondi nel Gruppo F dietro al Villarreal ma, come i milanesi, imbattuti nel proprio campionato da metà dicembre. Si affrontano dunque due squadre in piena forma, accomunate dal rossonero che andrà a colorare tutti i settori dell'impianto meneghino.16:13