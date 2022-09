(82) IVAN YORDANOV (C)

Show (Ludogorets) e' ammonito per un brutto fallo.21:02

Fuorigioco. Bernard Tekpetey(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Thiago e' colto in fuorigioco.21:15

Tiro parato. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cauly.21:22

Tiro parato. Sergio Canales (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joaquín.21:25

Gol! Real Betis 1, Ludogorets 0. Luiz Henrique (Real Betis) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Juan Miranda.21:25

Fuorigioco. Show(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.21:27

Tiro parato. Andrés Guardado (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Joaquín con cross.21:35

Gol! Real Betis 2, Ludogorets 0. Joaquín (Real Betis) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Juan Miranda.21:39

Aitor Ruibal (Real Betis) e' ammonito per un brutto fallo.21:45

Gol! Real Betis 2, Ludogorets 1. Kiril Despodov (Ludogorets) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra. Guarda la scheda del giocatore Kiril Despodov 21:46

Paul Akouokou (Real Betis) e' ammonito per un brutto fallo.22:04

Tiro parato. Thiago (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Cauly.22:06

Bernard Tekpetey (Ludogorets) e' ammonito per un brutto fallo.22:10

Gol! Real Betis 3, Ludogorets 1. Sergio Canales (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:16

Fuorigioco. Juan Miranda(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Sergio Canales e' colto in fuorigioco.22:19

Gol! Real Betis 3, Ludogorets 2. Rick (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cauly con cross da calcio d'angolo.22:31

Tiro parato. Guido Rodríguez (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aitor Ruibal.22:38

PREPARTITA

Real Betis - Ludogorets è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

