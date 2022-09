LIVE TRABZONSPOR - STELLA ROSSA 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(4) MIRKO IVANIC (C)

(22) VELJKO NIKOLIC (C)

(10) ALEKSANDAR KATAI (C)

(20) KINGS KANGWA (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(11) OSMAN BUKARI (C)

(8) GUÉLOR KANGA (C)

(32) YUSUF ERDOGAN (C)

(80) MOUNTASSIR LAHTIMI (C)

(34) DOGUCAN HASPOLAT (C)

(10) ABDÜLKADIR ÖMÜR (C)

(29) ENIS BARDHI (C)

(27) TRÉZÉGUET (C)

(21) DJANINY (C)

(11) ANASTASIOS BAKASETAS (C)

(17) MAREK HAMSIK (C)

(6) EMMANOUIL SIOPIS (C)

Kings Kangwa (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.18:50

PREPARTITA

Trabzonspor - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Senol Günes Spor Kompleksi di Trabzon.

Dove vedere Trabzonspor-Stella Rossa di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Trabzonspor-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Trabzonspor-Stella Rossa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League