(5) SØREN RIEKS (C)

(40) EMMANUEL LOMOTEY (C)

(36) PATRIOT SEJDIU (C)

(18) ROMAIN GALL (C)

(31) HUGO LARSSON (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(13) MARTIN OLSSON (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(32) JO INGE BERGET (C)

(15) JOSEPH CEESAY (C)

(20) MOUSTAFA ZEIDAN (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(4) JOSÉ RODRÍGUEZ (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(19) GUILLAUME FRANÇOIS (C)

(94) LOÏC LAPOUSSIN (C)

Gol! Union Saint-Gilloise 0, Malmö FF 1. Joseph Ceesay (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Olsson.21:05

Gol! Union Saint-Gilloise 1, Malmö FF 1. Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Teddy Teuma con cross.21:16

Fuorigioco. Teddy Teuma(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ismaël Kandouss e' colto in fuorigioco.21:25

Fuorigioco. Johan Dahlin(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Joseph Ceesay e' colto in fuorigioco.21:37

Fuorigioco. Jonas Knudsen(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Isaac Kiese Thelin e' colto in fuorigioco.21:43

Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Simon Adingra sostituisce Dennis-Yerai Eckert Ayensa per infortunio.22:12

Fuorigioco. Teddy Teuma(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Ismaël Kandouss e' colto in fuorigioco.22:13

Gol! Union Saint-Gilloise 1, Malmö FF 2. Isaac Kiese Thelin (Malmö FF) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Beijmo.22:15

Fuorigioco. Søren Rieks(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Joseph Ceesay e' colto in fuorigioco.22:18

Fuorigioco. Loïc Lapoussin(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Lazare Amani e' colto in fuorigioco.22:24

Gol! Union Saint-Gilloise 2, Malmö FF 2. Teddy Teuma (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christian Burgess.22:27

Gol! Union Saint-Gilloise 3, Malmö FF 2. Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïc Lapoussin.22:29

Siebe Van der Heyden (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per un brutto fallo.22:46

Tentativo fallito. Jo Inge Berget (Malmö FF) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Søren Rieks con cross in seguito a un calcio da fermo.22:47

PREPARTITA

Union Saint-Gilloise - Malmoe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Joseph Marien di Saint-Gilles, Brussels.

Dove vedere Union Saint-Gilloise-Malmoe di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Union Saint-Gilloise-Malmoe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Union Saint-Gilloise-Malmoe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

