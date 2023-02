Si prospetta il tutto esaurito all'Allianz Stadium, dove la Juventus torna a giocare unaa partita di Europa League a distanza di nove anni. Per questo play off, che da il diritto ad accedere agli ottavi di finale, arriva il Nantes, tredicesimo il Ligue 1.18:50

Entrambe le squadre vengono da un identico ruolino di marcia in campionato. Nelle ultime cinque sfide tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un solo precedente nel 1995/96, quando la squadra italiana passò il turno con un punteggio complessivo di 4-3, nella semifinale di Champions League, prima di battere l’Ajax in finale.19:01

Nella Juventus in porta gioca Szczesny. De Sciglio agirà sulla fascia destra. A centrocampo c'è Fagioli assieme a Paredes e Rabiot. In avanti Di Maria, Chiesa e Vlahovic. Kean, Cuadrado e Kostic partono dalla panchina. Nel Nantes tra i pali l'ex viola Lafont, mentre al centro della difesa giocheranno Castelletto e Girotto. L'unica punta è Mohamed, sugli esterni Blas e Coco.20:11

GOL! JUVENTUS - Nantes 1-0! Rete di Vlahovic. Lancio di Di Maria per Chiesa che sbuca tra i difesori e di testa fa una sponda perfetta per Vlahovic, il sebo sotto porta deve solo depositarla in rete. Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic 21:16

Venti minuti di gioco, Juventus in vantaggio con Vlahovic e in controllo della gara.21:23

31'

SFIORA IL RADDOPPIO LA JUVENTUS! Lancio in profondità per Vlahovic, Castelletto interviene in spaccata e per poco sfiora l'autogol.21:34