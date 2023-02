Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salisburgo-Roma, gara valida per gli spareggi di UEFA Europa League.18:17

Si affrontano oggi la Roma di Mourinho e il Salisburgo di Jaissle per la gara di andata degli spareggi di Europa League, per centrare l’accesso agli Ottavi di finale.18:27

Il Salisburgo, invece, è retrocesso dalla Champions League in seguito al terzo posto conquistato nel girone con Chelsea e Milan, davanti alla Dinamo Zagabria.18:28

L’ultima apparizione della squadra allenata da José Mourinho nei sedicesimi di finale di Europa League è datata 18 febbraio 2021. Gli uomini di Paulo Fonseca ipotecarono il passaggio del turno, superando il Braga a domicilio per 0-2 con reti di Edin Dzeko e Borja Mayoral. La Roma aveva raggiunto l’obiettivo degli ottavi di finale anche dodici mesi prima con il pareggio 1-1 nella gara di ritorno contro il Gent che valse gli ottavi nell’edizione 2019-20.18:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Salisburgo scende in campo con un 4-3-1-2: Kohn – Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer – Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald – Sucic – Fernando, Okafor.18:28

Mourinho conferma la difesa formata da Mancini, Smalling e Ibanez con Rui Patricio tra i pali. A centrocampo ci saranno Cristante e Matic in zona centrale, con Zalewski e El Shaarawy sugli esterni. Davanti unica punta Abraham, supportato da Dybala e Pellegrini.18:29

Si parte! Primo possesso per la Roma.18:47

Subito intervento in ritardo di Matic ai danni dell'argentino Capaldo, sulla zona della trequarti. Sugli sviluppi della punizione allontana la difesa giallorossa.18:49

Azione manovrata della Roma con Pellegrini che prova a verticalizzare dalla parte opposta per Zalewski, ma è ben posizionato Ulmer che di testa allontana la sfera.18:51

Sucic raccoglie un pallone vacante al limite dell'area di rigore giallorossa e prova la conclusione, ma non colpisce bene e manda sul fondo.18:53

Ci prova nuovamente Suncic col mancino, questa volta dalla lunga distanza, conclusione che finisce però in curva.18:55

Capaldo riceve sulla trequarti e non viene pressato dalle maglie giallorosse, quindi conclude con il destro: blocca a terra Rui Patricio.18:56

Prima sgasata sulla sinistra di El Shaarawy, servito da Pellegrini, con l'esterno giallorosso che arriva sul fondo ma viene contrastato e il cross non genera problemi alla retroguardia del Salisburgo.19:05

24'

Abraham ci prova di testa! El Shaarawy va via sulla sinistra e crossa al centro per Abraham che stacca bene ma conclude centralmente di testa, con Kohn che blocca in due tempi.19:11