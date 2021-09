LIVE LOKOMOTIV MOSCA - MARSEILLE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(22) PAPE GUEYE (C)

(31) UGO BERTELLI (C)

(10) DIMITRI PAYET (C)

(34) PAOLO SCIORTINO (C)

(4) BOUBACAR KAMARA (C)

(8) GERSON (C)

(21) VALENTIN RONGIER (C)

(6) MATTÉO GUENDOUZI (C)

(73) MAKSIM PETROV (C)

(5) KONSTANTIN MARADISHVILI (C)

(10) FAUSTINO ANJORIN (C)

(75) SERGEY BABKIN (C)

(7) GYRANO KERK (C)

(8) ALEXIS BEKA BEKA (C)

(69) DANIIL KULIKOV (C)

(6) DMITRI BARINOV (C)

Alexis Beka Beka (Lokomotiv Mosca) e' ammonito per un brutto fallo.19:07

Tiro parato. Mattéo Guendouzi (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Valentin Rongier.18:55

PREPARTITA

Lokomotiv Mosca - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio RZD Arena di Moscow.

Arbitro di Lokomotiv Mosca - Marseille sarà Irfan Peljto coadiuvato da Davor Beljo e Damir Lazic. Al VAR invece ci sarà Felix Zwayer.

Dove vedere Lokomotiv Mosca-Marseille di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Lokomotiv Mosca-Marseille si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Lokomotiv Mosca-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

