(37) NÄIS DJOUAHRA (C)

(4) ASIER ILLARRAMENDI (C)

(21) DAVID SILVA (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(14) JON GURIDI (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(7) PORTU (C)

(17) RAFINHA (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(17) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(8) AMADOU HAÏDARA (C)

(44) KEVIN KAMPL (C)

(3) ANGELIÑO (C)

(27) KONRAD LAIMER (C)

(14) TYLER ADAMS (C)

PREPARTITA

Lipsia - Real Sociedad è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Real Sociedad sarà Cüneyt Çakir coadiuvato da Bahattin Duran e Tarik Ongun. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Lipsia nella fase a gironi ha incontrato Monaco superando il girone con 0 punti mentre Real Sociedad ha incontrato PSV Eindhoven, SK Puntigamer Sturm Graz e Monaco superando il girone con 9 punti.

Dove vedere Lipsia-Real Sociedad di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Lipsia-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 febbraio.

Lipsia-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

