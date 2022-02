(79) BERNARDO COUTO (C)

(67) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(2) YAN COUTO (C)

(88) CASTRO (C)

(57) RODRIGO GOMES (C)

(18) MOUSSA KYABOU (C)

(8) ALEXANDR BELOUSOV (C)

(24) EUGENIU GLIGA (C)

(31) SÉBASTIEN THILL (C)

(77) BRUNO (C)

(20) BOBAN NIKOLOV (C)

(16) KESTON JULIEN (C)

PREPARTITA

Sheriff Tiraspol - Sporting Braga è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Bolshaya Sportivnaya Arena di Tiraspol.

Arbitro di Sheriff Tiraspol - Sporting Braga sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Jochem Kamphuis.

Sheriff Tiraspol nella fase a gironi ha incontrato FC Midtjylland superando il girone con 0 punti mentre Sporting Braga ha incontrato Stella Rossa, Ludogorets e FC Midtjylland superando il girone con 10 punti.

Dove vedere Sheriff Tiraspol-Sporting Braga di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Sheriff Tiraspol-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 febbraio.

Sheriff Tiraspol-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

