LIVE WEST HAM UNITED - SIVIGLIA 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) LUISMI CRUZ (C)

(21) ÓLIVER TORRES (C)

(38) ANTONIO ZARZANA (C)

(8) JOAN JORDÁN (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(18) THOMAS DELANEY (C)

(64) SONNY PERKINS (C)

(16) MARK NOBLE (C)

(51) DANIEL CHESTERS (C)

(33) ALEX KRÁL (C)

(11) NIKOLA VLASIC (C)

(41) DECLAN RICE (C)

(10) MANUEL LANZINI (C)

(28) TOMAS SOUCEK (C)

Gol! West Ham United 1, Siviglia 0. Tomas Soucek (West Ham United) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Michail Antonio con cross.21:41

Manuel Lanzini (West Ham United) e' ammonito per un brutto fallo.21:35

PREPARTITA

West Ham United - Siviglia è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio London Stadium di London.

Arbitro di West Ham United - Siviglia sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

West Ham United nella fase a gironi ha incontrato Dinamo Zagabria, SK Rapid Wien e Genk superando il girone con 13 punti mentre Siviglia ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere West Ham United-Siviglia di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

West Ham United-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 marzo.

West Ham United-Siviglia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà West Ham United - Siviglia tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League