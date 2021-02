LIVE SLAVIA PRAGA - LEICESTER CITY 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(50) SIDNEI TAVARES (C)

(24) NAMPALYS MENDY (C)

(38) THAKGALO LESHABELA (C)

(53) SHANE FLYNN (C)

(20) HAMZA CHOUDHURY (C)

(19) CENGIZ ÜNDER (C)

(11) MARC ALBRIGHTON (C)

(25) WILFRED NDIDI (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(8) YOURI TIELEMANS (C)

(15) HARVEY BARNES (C)

(27) IBRAHIM BENJANIM TRAORE (C)

(19) MURPHY OSCAR DORLEY (C)

(28) LUKAS MASOPUST (C)

(25) JAKUB HROMADA (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(17) LUKÁŠ PROVOD (C)

(9) PETER OLADEJI OLAYINKA (C)

(12) ABDALLAH DIPO SIMA (C)

(3) TOMÁS HOLES (C)

(7) NICOLAE CLAUDIU STANCIU (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Slavia Praga - Leicester City è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 18:55 allo stadio Sinobo Stadium di Prague.

Slavia Praga nella fase a gironi ha incontrato Hapoel Be'er Sheva, Bayer Leverkusen, Nice, Zorya Luhansk e Sporting Braga superando il girone con 12 punti mentre Leicester City ha incontrato AEK Athens, Sporting Braga e Zorya Luhansk superando il girone con 13 punti.

Dove vedere Slavia Praga-Leicester City di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Leicester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Slavia Praga-Leicester City verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

