PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Roma è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 18:55 allo stadio Kiev Olympic Stadium di Kiev.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Roma sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Si riparte dalla netta vittoria ottenuta dalla squadra di Fonseca nella partita di andata: 3-0 all'Olimpico di Roma con reti di di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini. La Roma arriva però alla sfida non in ottime condizioni di forma: nell'ultima giornata di campionato la squadra giallorossa ha perso contro il Parma. Per la sfida non ci saranno gli infortunati Mkhitaryan, Veretout e Zaniol mentre Smalling partirà dalla panchina.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Roma

Shakhtar Donetsk-Roma si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 18 marzo. In TV la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky.