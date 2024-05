(8) MARIO PASALIC (C)

PREPARTITA

Marseille - Atalanta è valevole per la Semifinali della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Marseille nella fase a gironi ha incontrato Ajax, Brighton and Hove Albion, AEK Athens e Raków Czestochowa superando il girone con 11 punti mentre l'Atalanta ha incontrato Sporting Lisbona, SK Puntigamer Sturm Graz e Raków Czestochowa superando il girone con 14 punti.

Marseille-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Marsiglia e Atalanta si sfideranno per la prima volta, con i francesi che non hanno vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre italiane nelle competizioni europeee (2N, 5P), il loro ultimo successo contro queste formazioni risale al 2011/12 agli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter (1-0 in casa)

L’Atalanta affronterà una squadra francese per la quarta volta nelle competizioni europee, dopo aver ottenuto quattro punti contro il Lione nella fase a gironi dell’Europa League 2017/18 (1-1 in trasferta e 1-0 in casa), e in precedenza aver perso contro il PSG ai quarti di finale della Champions League 2019/20 (2-1).

Il Marsiglia ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, venendo eliminato dal Feyenoord nel 2021/22 in Conference League; tuttavia i francesi hanno sempre superato le semifinali di Coppa UEFA/Europa League nelle tre precedenti occasioni (1998/99, 2003/04, 2017/18), solo il Siviglia (7/7) ha fatto meglio tra le formazioni che hanno sempre superato il turno nel torneo.

L’Atalanta ha raggiunto la semifinale di una delle maggiori competizioni europee solo per la seconda volta, dopo esserci riuscita nel 1987/88 nella Coppa delle Coppe in cui venne eliminata dal KV Mechelen perdendo 2-1 sia all’andata che al ritorno. In quella stagione anche il Marsiglia venne eliminato in semifinale nella competizione (vs l’Ajax).

Il Marsiglia ha vinto le ultime cinque partite in casa nelle prinicipali competizioni europee, e non fa meglio dal marzo 1999 (sei); inoltre ha ottenuto due successi interni di fila mantenendo la porta inviolata in Europa per la prima volta dal dicembre 2010 (esclusi preliminari).

Incluso il 3-0 contro il Liverpool nel turno precedente, l’Atalanta ha perso solo una delle sei trasferte giocate all’andata in una fase a eliminazione diretta in Coppa Uefa/Europa League (2V, 3N), inoltre i nerazzurri sono rimasti imbattuti nelle ultime nove gare esterne nelle competizioni europee (5V, 4N), la loro striscia più lunga fuori casa.

Si sfidano due delle tre squadre che contano più cross effettuati da situazione di palla in movimento in questa Europa League: 144 il Marsiglia contro i 139 dell’Atalanta (meglio di entrambe solo il Friburgo con 153) – di questi 139 i bergamaschi ne hanno completati 34 (34 anche per il Bayer Leverkusen), meno anche in questo caso solo dello stesso Friburgo (35).

Pierre-Emerick Aubameyang è il giocatore che ha segnato più gol in Europa League in questa stagione (10), mentre i compagni Amine Harit e Jonathan Clauss sono quelli che hanno registrato più assist (sei ciascuno). I quattro passaggi vincenti che Harit ha servito ad Aubameyang, sono il maggior numero di assist per un compagno nel torneo in corso.

Se dovesse trovare il gol nel prossimo match contro il Marsiglia Gianluca Scamacca (attualmente a cinque gol) diventerebbe il quarto giocatore italiano a realizzare più di cinque reti in una singola edizione dell’Europa League dal cambio di denominazione della competizione da Coppa UEFA a Europa League nel 2009/10, dopo Giuseppe Rossi (11 con il Villarreal nel 2010/11), Mario Balotelli (sei con il Nizza nel 2017/18) e Ciro Immobile (otto con la Lazio nel 2017/18).

Secondo il modello degli xGOT concessi e le reti subite, solo Matej Kovar del Bayer Leverkusen (+4.3) ha evitato di subire più gol di Juan Musso (+2.9 – 9.9 xGOT, 7 reti subite) in Europa League in questa stagione (esclusi autogol).

Dove vedere Marseille-Atalanta di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Atalanta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 maggio.

Marseille-Atalanta verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League