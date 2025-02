(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(5) NABY KEÏTA (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(66) JÚLIO ROMÃO (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(20) JIRÍ PANOS (C)

(12) ALEXANDR SOJKA (C)

(10) JAN KOPIC (C)

(32) MATEJ VALENTA (C)

(99) AMAR MEMIC (C)

(22) CADU (C)

(6) LUKÁS CERV (C)

(23) LUKÁS KALVACH (C)

Tentativo fallito. Matheus Saldanha (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani in seguito a un contropiede.21:11

Matheus Saldanha (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:13

Tiro parato. Lukás Kalvach (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc.21:20

Fuorigioco. Stefan Gartenmann(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Matheus Saldanha e' colto in fuorigioco.21:21

Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Cerv con cross.21:23

Gol! Viktoria Pilsen 1, Ferencváros 0. Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rafiu Durosinmi da calcio d'angolo.21:27

Gol! Viktoria Pilsen 3, Ferencváros 0. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc con cross.21:38

Amar Memic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:46

Tentativo fallito. Eldar Civic (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:47

Fuorigioco. Mohamed Abu Fani(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Tosin Kehinde e' colto in fuorigioco.22:10

Fuorigioco. Lukás Kalvach(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.22:12

Gara momentaneamente sospesa, Amar Memic (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:21

Tiro parato. Cadu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Cerv.22:24

Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:33

Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:38

Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jan Kopic in seguito a un contropiede.22:46

Gara momentaneamente sospesa, Prince Adu (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:47

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Ferencvarosi è valevole per la play-off della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 20 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Ferencvarosi sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Dove vedere Viktoria Plzen-Ferencvarosi di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Viktoria Plzen-Ferencvarosi si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 febbraio.

Viktoria Plzen-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

