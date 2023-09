(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)

(17) CURTIS JONES (C)

(19) HARVEY ELLIOTT (C)

(38) RYAN GRAVENBERCH (C)

(3) WATARU ENDO (C)

(21) IVAN LJUBIC (C)

(55) EBRIMA DARBOE (C)

(7) RENÉ RENNER (C)

(30) SASCHA HORVATH (C)

(29) FLORIAN FLECKER (C)

(18) BRANKO JOVICIC (C)

Gol! LASK Linz 1, Liverpool 0. Florian Flecker (LASK Linz) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sascha Horvath da calcio d'angolo.18:59

Tentativo fallito. Darwin Núñez (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Stefan Bajcetic in seguito a un contropiede.18:48

PREPARTITA

LASK - Liverpool è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 18:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Arbitro di LASK - Liverpool sarà Marco Di Bello coadiuvato da Giorgio Peretti e Giovanni Baccini. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

LASK-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra LASK e Liverpool; la squadra austriaca ha affrontato squadre inglesi quattro volte in precedenza: due sconfitte negli ottavi di finale di UEFA Europa League 2019-20 contro il Manchester United e una sconfitta e un pareggio contro il Tottenham Hotspur nella fase a gironi della stessa competizione nel 2020-21.

Il Liverpool ha perso solo uno degli otto precedenti contro squadre austriache in competizioni europee (6V, 1N); sconfitta interna per 0-1 contro il Grazer AK nelle qualificazioni alla UEFA Champions League 2004-05, edizione del torneo poi chiusa con la vittoria finale della stessa formazione inglese.

Il LASK ha perso solo una delle ultime 16 partite in tutte le competizioni europee (11V, 4N), sconfitta per 1-4 contro lo Slavia Praga nella UEFA Europa Conference League della scorsa stagione. In casa, la squadra austriaca è imbattuta da otto gare in Europa (5V, 3N), ultima sconfitta interna 0-2 contro il Royal Antwerp in UEFA Europa League nel novembre 2020.

Questa è la prima stagione del Liverpool in UEFA Europa League da quando ha raggiunto la finale nel 2015-16. I Reds hanno vinto solo quattro delle 21 trasferte del torneo vero e proprio (9N, 8P), ed in particolare solo una delle ultime nove (5N, 3P), vittoria per 1-0 sul Rubin Kazan nel novembre 2015.

Questa sarà la terza stagione dell'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp in UEFA Europa League: eliminato nella fase a gironi con il Borussia Dortmund nel 2010-11 e secondo con il Liverpool nel 2015-16. Il tedesco ha perso solo una delle 10 precedenti partite della fase a gironi della competizione (4V, 5N), 0-1 contro il Siviglia con il BVB nel settembre 2010.

Dove vedere LASK-Liverpool di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

LASK-Liverpool si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 21 settembre.

LASK-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League