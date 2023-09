(80) SHAVY BABICKA (C)

(8) MORGAN BROWN (C)

(12) ANDREAS DIMITRIOU (C)

(37) JÚLIUS SZÖKE (C)

(9) ALEKSANDR KOKORIN (C)

(23) KAROL STRUSKI (C)

(21) MIHLALI MAYAMBELA (C)

(7) LEO BENGTSSON (C)

(21) JAKUB PESEK (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(14) VELJKO BIRMANCEVIC (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(32) MATEJ RYNES (C)

(2) ANGELO PRECIADO (C)

(30) JAROSLAV ZELENY (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(20) QAZIM LAÇI (C)

Tiro parato. Angelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.21:48

Tiro parato. Qazim Laçi (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:42

Sostituzione, Sparta Praga. Lukás Sadílek sostituisce Kaan Kairinen per infortunio.21:31

Gara momentaneamente sospesa, Kaan Kairinen (Sparta Praga) per infortunio.21:31

Gol! Sparta Praga 2, Aris Limassol 1. Ladislav Krejcí (Sparta Praga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Guarda la scheda del giocatore Ladislav Krejcí 21:26

Tiro parato. Qazim Laçi (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Angelo Preciado con cross.21:22

Gol! Sparta Praga 1, Aris Limassol 1. Ladislav Krejcí (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kaan Kairinen con cross da calcio d'angolo. Guarda la scheda del giocatore Ladislav Krejcí 21:20

Gol! Sparta Praga 0, Aris Limassol 1. Aleksandr Kokorin (Aris Limassol) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Guarda la scheda del giocatore Aleksandr Kokorin 21:11

Ladislav Krejcí (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:09

Rigore concesso da Ladislav Krejcí (Sparta Praga) per un fallo in area.21:09

Rigore per Aris Limassol. Franz Brorsson e'stato atterrato in area di rigore.21:09

Tiro parato. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un colpo di testa dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jan Kuchta con cross.21:03

Fuorigioco. Slobodan Urosevic(Aris Limassol) prova il lancio lungo, ma Yannick Gomis e' colto in fuorigioco.21:02

PREPARTITA

Sparta Prague - Aris Limassol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 21:00 allo stadio epet ARENA di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Aris Limassol sarà Jerome Brisard coadiuvato da Alexis Auger e Aurelien Berthomieu. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

Sparta Prague-Aris Limassol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro in assoluto nelle competizioni europee tra Sparta Praga e Aris Limassol: la squadra ceca ha vinto tutte e quattro le precedenti partite disputate in campo europeo contro squadre cipriote con un punteggio complessivo di 21-1.

L'Aris Limassol partecipa per la prima volta ad una grande competizione europea. Nelle tre vittorie ottenute nelle fasi di qualificazione alle competizioni europee in questa stagione hanno sempre segnato almeno cinque volte (6-2 e 5-3 contro il BATE Borisov nelle qualificazioni alla Champions League, 6-2 contro lo Slovan Bratislava nelle qualificazioni all'Europa League).

Lo Sparta Praga ha perso sette delle ultime 10 partite giocate nelle maggiori competizioni europee (2V, 1N), perdendo cinque delle ultime sei nella stagione 2021-22 tra UEFA Europa League e Conference League.

L'Aris Limassol sarà il 15° club cipriota a giocare in una grande competizione europea: nessuno degli ultimi 13 ha vinto la partita d'esordio (3N, 10P), ultimo successo nelle gare di questo tipo dell’APOEL Nicosia contro il Gjøvik-Lyn nella Coppa delle Coppe 1963-64 (6-0).

Jan Kuchta dello Sparta Praga ha preso parte a sette gol nelle 15 presenze raccolte nelle principali competizioni europee, cinque reti e due assist per l'ex Slavia Praga tra Europa League e Conference League. Kuchta ha trovato la rete nelle ultime due partite di questo tipo, contro Maccabi Haifa e Feyenoord nella Conference League 2021-22.

Il calendario completo di Europa League