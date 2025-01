(28) PEIO CANALES (C)

(6) MIKEL VESGA (C)

(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)

(23) MIKEL JAUREGIZAR (C)

(20) UNAI GÓMEZ (C)

(7) ALEX BERENGUER (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

(24) BEÑAT PRADOS (C)

(44) FAHRI AY (C)

(18) JOÃO MÁRIO (C)

(8) SALIH UÇAN (C)

(73) CHER NDOUR (C)

(71) JEAN ONANA (C)

(77) CAN KELES (A)

(22) BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV (C)

(83) GEDSON FERNANDES (C)

(27) RAFA (C)

(23) ERNEST MUÇI (C)

(6) AL MUSRATI (C)

(7) MILOT RASHICA (C)

PREPARTITA

Besiktas - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 16:30 allo stadio Tüpras Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Besiktas - Athletic Bilbao sarà Julian Weinberger. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Dove vedere Besiktas-Athletic Bilbao di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Besiktas-Athletic Bilbao si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:30 (mezz'ora prima) del 22 gennaio.

Besiktas-Athletic Bilbao verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

