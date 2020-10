LIVE SPARTA PRAGUE - LILLE 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(21) BENJAMIN ANDRÉ (C)

(18) RENATO SANCHES (C)

(12) YUSUF YAZICI (C)

(7) JONATHAN BAMBA (C)

(8) XEKA (C)

(24) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(11) MARTIN YANKOV MINCHEV (C)

(52) VOJTECH PATRAK (C)

(24) MATEJ POLIDAR (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(10) BOREK DOCKAL (C)

(7) DAVID MOBERG KARLSSON (C)

(32) ANDREAS AALEN VINDHEIM (C)

(25) MICHAL TRAVNIK (C)

Domagoj Bradaric (Lille) e' ammonito per un brutto fallo.21:48

Gol! Sparta Praga 0, Lille 1. Yusuf Yazici (Lille) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sven Botman.21:46

Sven Botman (Lille) e' ammonito per un brutto fallo.21:31

Fuorigioco. Sven Botman(Lille) prova il lancio lungo, ma Jonathan Bamba e' colto in fuorigioco.21:27

Fuorigioco. Milan Heca(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukas Julis e' colto in fuorigioco.21:23

Commento in diretta

PREPARTITA

Sparta Prague - Lille è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Generali Arena di Prague.

Arbitro di Sparta Prague - Lille sarà Duje Strukan coadiuvato da Goran Perica e Alen Jaksic.

Dove vedere Sparta Prague-Lille di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Sparta Prague-Lille si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Sparta Prague-Lille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

