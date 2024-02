(11) ANGELO FULGINI (C)

(28) ADRIEN THOMASSON (C)

(32) AYANDA SISHUBA (C)

(26) NAMPALYS MENDY (C)

(18) ANDY DIOUF (C)

(29) PRZEMYSLAW FRANKOWSKI (C)

(23) NEIL EL AYNAOUI (C)

(6) SALIS ABDUL SAMED (C)

(13) JHOANNER CHÁVEZ (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(7) NOAH WEIßHAUPT (C)

(23) FLORENT MUSLIJA (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

PREPARTITA

Friburgo - Lens è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Friburgo nella fase a gironi ha incontrato Olympiakos, West Ham United e Backa Topola superando il girone con 12 punti mentre Lens ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Friburgo-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lens e Friburgo si affronteranno ufficialmente per la seconda volta, dopo lo 0-0 dell'andata; l'unico precedente in cui i Breisgau-Brasilianer hanno ospitato una squadra francese in competizioni europee risale alla fase a gironi di UEFA Europa League della scorsa stagione (successo per 2-0 contro il Nantes).

Il Lens non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee (3N, 2P) con l’ultimo successo di questo tipo che risale al 4-1 contro l'1. FC Kaiserslautern ai sedicesimi di Coppa UEFA 1999/2000, stagione in cui “Les Sang et Or” hanno registrato il loro miglior piazzamento di sempre in una delle principali competizioni europee (semifinale).

Il Friburgo ha vinto le ultime due partite casalinghe nelle competizioni europee con un punteggio di 5-0 (contro Backa Topola e Olympiakos); quella tedesca potrebbe diventare la seconda squadra nella storia delle principali competizioni europee a vincere tre partite casalinghe consecutive con un margine di 5+ gol dopo l'AZ nella Coppa UEFA 1980/81.

Il Lens non ha vinto nessuna delle ultime 12 trasferte nelle principali competizioni europee (5N, 7P), l’ultimo successo esterno il 4-2 contro i polacchi del Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski nel settembre 2005; il Lens inoltre non è riuscito a segnare in nove di queste 12 partite.

Il Lens non è riuscito a realizzare nemmeno una conclusione in porta nel precedente incontro con il Friburgo (12 tiri totali tentati); quella francese è stata l'unica delle 16 squadre coinvolte nei playoff a non riuscirci nelle partite di andata.

Dove vedere Friburgo-Lens di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Friburgo-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Friburgo-Lens verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

