(10) ORKUN KÖKÇÜ (C)

(61) FLORENTINO (C)

(8) FREDRIK AURSNES (C)

(7) DAVID NERES (C)

(27) RAFA (C)

(87) JOÃO NEVES (C)

(20) JOÃO MÁRIO (C)

(11) ÁNGEL DI MARÍA (C)

(20) NIKLAS SCHMIDT (C)

(22) NAATAN SKYTTÄ (C)

(24) CRISTIAN CÁSSERES (C)

(11) CÉSAR GELABERT (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(4) STIJN SPIERINGS (C)

(15) ARON DØNNUM (C)

(37) YANN GBOHO (C)

(17) GABRIEL SUAZO (C)

PREPARTITA

Toulouse - Benfica è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadium Municipal, Toulouse di Toulouse.

Toulouse nella fase a gironi ha incontrato Union Saint-Gilloise, LASK e Liverpool superando il girone con 11 punti mentre Benfica ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Toulouse-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà soltanto il secondo incrocio tra il Tolosa e una squadra portoghese nelle competizioni europee, dopo la sconfitta per 2-1 nella partita di andata a Lisbona.

Il Benfica non vince da quattro partite in terra francese nelle competizioni europee (2N, 2P), dopo aver trovato il successo sul campo del Bordeaux agli ottavi di finale di UEFA Europa League nel 2012/13. Tuttavia, da quando la competizione ha assunto l’attuale nome, nel 2009/10, le Aquile sono imbattute in trasferta contro avversarie di questa nazionalità nel torneo (2V, 1N).

Il Tolosa ha perso solo due delle ultime 13 partite giocate in casa tra Coppa UEFA ed Europa League (7V, 4N) e nessuna in questa stagione (2V, 1N).

Il Benfica ha perso ciascuna delle ultime quattro trasferte nella fase ad eliminazione diretta di UEFA Europa League, dopo aver registrato ben cinque risultati utili consecutivi in queste sfide tra febbraio 2014 e febbraio 2019 (4V, 1N).

Il Benfica ha totalizzato 27 tiri e 3.4 Expected Goals contro il Tolosa nella partita di andata (vittoria 2-1), facendo registrare il dato più alto in entrambe le categorie per quanto riguarda le partite disputate al primo turno playoff di questa UEFA Europa League.

Dove vedere Toulouse-Benfica di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Toulouse-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 22 febbraio.

Toulouse-Benfica verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League