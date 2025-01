(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(71) CSONGOR LAKATOS (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(80) HABIB MAÏGA (C)

(10) KADY BORGES (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(38) EBA IS (C)

(47) NOAH FENYÖ (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(20) CAN UZUN (A)

(16) HUGO LARSSON (C)

(36) ANSGAR KNAUFF (C)

(13) RASMUS KRISTENSEN (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

Fuorigioco. Mario Götze(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Habib Maïga(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Barnabás Varga e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Ferencvarosi è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Ferencvarosi sarà Enea Jorgji. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Eintracht Francoforte-Ferencvarosi di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Ferencvarosi si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

Eintracht Francoforte-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League