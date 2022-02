LIVE RANGERS - BORUSSIA DORTMUND 1-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(28) AXEL WITSEL (C)

(20) REINIER (C)

(39) MARIUS WOLF (C)

(30) FELIX PASSLACK (C)

(8) MAHMOUD DAHOUD (C)

(19) JULIAN BRANDT (C)

(10) THORGAN HAZARD (C)

(11) MARCO REUS (C)

(22) JUDE BELLINGHAM (C)

(23) EMRE CAN (D)

(19) JAMES SANDS (C)

(51) ALEXANDER LOWRY (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(8) RYAN JACK (C)

(14) RYAN KENT (C)

(17) JOE AYODELE-ARIBO (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

John Lundstram (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.21:39

Tiro parato. Donyell Malen (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:36

Gol! Rangers 1, Borussia Dortmund 1. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31

Emre Can (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

Emre Can (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

Rigore concesso da Julian Brandt (Borussia Dortmund) per un fallo in area.21:21

Rigore per Rangers. Ryan Kent e'stato atterrato in area di rigore.21:21

Fuorigioco. Scott Arfield(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.21:13

Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).21:05

Tentativo fallito. Alfredo Morelos (Rangers) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di James Tavernier con cross in seguito a un calcio da fermo.21:05

PREPARTITA

Rangers - Borussia Dortmund è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Borussia Dortmund sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Rangers nella fase a gironi ha incontrato Lione, Sparta Prague e Brøndby IF superando il girone con 8 punti mentre Borussia Dortmund ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Rangers-Borussia Dortmund di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Rangers-Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 24 febbraio.

Rangers-Borussia Dortmund verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Rangers - Borussia Dortmund tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League