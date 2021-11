LIVE OLYMPIAKOS - FENERBAHçE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(6) MAX MEYER (C)

(16) FERDI KADIOGLU (C)

(80) FATIH YIGIT SANLITÜRK (C)

(23) MUHAMMED GÜMÜSKAYA (C)

(25) ARDA GULER (C)

(14) DIMITRIOS PELKAS (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (A)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(5) JOSÉ SOSA (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(22) AGUIBOU CAMARA (C)

(4) MOHAMED MADY CAMARA (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(7) HENRY ONYEKURU (C)

Tiro parato. Pape Abou Cissé (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yann M'Vila.22:13

Tentativo fallito. Andreas Bouchalakis (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:06

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).22:03

Fuorigioco. Mert Hakan Yandas(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Irfan Can Kahveci e' colto in fuorigioco.21:41

Ousseynou Ba (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.21:38

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:26

Sostituzione, Olympiacos. Ousseynou Ba sostituisce Sokratis Papastathopoulos per infortunio.21:24

Fuorigioco. Tomás Vaclik(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Youssef El-Arabi e' colto in fuorigioco.21:23

Tentativo fallito. Mergim Berisha (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.21:20

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mergim Berisha.21:18

Fuorigioco. Filip Novák(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mergim Berisha e' colto in fuorigioco.21:13

Fuorigioco. José Sosa(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mert Hakan Yandas e' colto in fuorigioco.21:17

PREPARTITA

Olympiakos - Fenerbahçe è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Fenerbahçe sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

Dove vedere Olympiakos-Fenerbahçe di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Fenerbahçe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Olympiakos-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

