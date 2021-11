LIVE RANGERS - SPARTA PRAGUE 2-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(10) BOREK DOCKAL (C)

(6) FILIP SOUCEK (C)

(36) ADAM KARABEC (C)

(7) DAVID MOBERG-KARLSSON (C)

(9) LADISLAV KREJCI I (C)

(22) LUKÁS HARASLÍN (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(16) MICHAL SACEK (C)

(20) ADAM HLOZEK (C)

(22) JUNINHO BACUNA (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(8) RYAN JACK (C)

(27) STEPHEN KELLY (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(14) RYAN KENT (C)

(17) JOE ARIBO (C)

(10) STEVEN DAVIS (C)

(7) IANIS HAGI (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

Borna Barisic (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.22:14

Fuorigioco. Allan McGregor(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.22:07

Gol! Rangers 2, Sparta Praga 0. Alfredo Morelos (Rangers) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:06

Ianis Hagi (Rangers) e' ammonito per un brutto fallo.21:44

Tiro parato. Martin Minchev (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lukás Haraslín.21:25

Gol! Rangers 1, Sparta Praga 0. Alfredo Morelos (Rangers) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ianis Hagi.21:15

PREPARTITA

Rangers - Sparta Prague è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Sparta Prague sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Rangers-Sparta Prague di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Rangers-Sparta Prague si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Rangers-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League