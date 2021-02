LIVE PSV EINDHOVEN - OLYMPIAKOS 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(97) LAZAR RANDJELOVIC (C)

(7) KONSTANTINOS FORTOUNIS (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(4) MOHAMED MADY CAMARA (C)

(27) BRUMA (C)

(17) MAURO JÚNIOR (C)

(15) ERICK GUTIÉRREZ (C)

(11) ADRIAN FEIN (C)

(10) MOHAMED IHATTAREN (C)

(14) MARCO VAN GINKEL (C)

(28) OLIVIER BOSCAGLI (C)

(7) ERAN ZAHAVI (C)

(30) RYAN THOMAS (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(18) PABLO ROSARIO (C)

Fuorigioco. Mohamed Mady Camara(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Kenny Lala e' colto in fuorigioco.21:06

Philipp Max (PSV Eindhoven) e' ammonito per un brutto fallo.21:03

Commento in diretta

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Olympiakos è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Olympiakos sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

PSV Eindhoven nella fase a gironi ha incontrato Granada CF, Omonia Nicosia e PAOK Salonika superando il girone con 12 punti mentre Olympiakos ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere PSV Eindhoven-Olympiakos di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Olympiakos si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 febbraio.

PSV Eindhoven-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

