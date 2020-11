LIVE AZ ALKMAAR - REAL SOCIEDAD 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(47) BEÑAT TURRIENTES (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(11) ADNAN JANUZAJ (C)

(10) MIKEL OYARZABAL (C)

(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(7) PORTU (C)

(18) HÅKON EVJEN (C)

(24) TIJJANI REIJNDERS (C)

(6) FREDRIK MIDTSJØ (C)

(8) TEUN KOOPMEINERS (C)

(7) CALVIN STENGS (C)

(11) JESPER KARLSSON (C)

Jonas Svensson (AZ) e' ammonito per un brutto fallo.21:42

Fuorigioco. Adnan Januzaj(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.21:41

Tiro parato. Fredrik Midtsjø (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bruno Martins Indi.21:42

Fuorigioco. Mikel Merino(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Portu e' colto in fuorigioco.21:29

Fuorigioco. Marco Bizot(AZ) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.21:28

Fredrik Midtsjø (AZ) e' ammonito per un brutto fallo.21:26

Fuorigioco. Fredrik Midtsjø(AZ) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.21:09

Fuorigioco. Teun Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Calvin Stengs e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Mikel Merino(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Nacho Monreal e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Calvin Stengs(AZ) prova il lancio lungo, ma Dani de Wit e' colto in fuorigioco.21:04

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Real Sociedad sarà Aleksandar Stavrev coadiuvato da Dejan Kostadinov e Goce Petreski.

Dove vedere AZ Alkmaar-Real Sociedad di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

AZ Alkmaar-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

AZ Alkmaar-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

