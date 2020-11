LIVE CSKA SOFIA - YOUNG BOYS 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) MICHEL AEBISCHER (C)

(10) MIRALEM SULEJMANI (C)

(11) GIANLUCA GAUDINO (C)

(16) CHRISTIAN FASSNACHT (C)

(13) NICOLAS MOUMI NGAMALEU (C)

(8) VINCENT SIERRO (C)

(60) FABIAN RIEDER (C)

(21) AMOS YOUGA (C)

(19) IVAN TURITSOV (C)

(8) GRAHAM CAREY (C)

(13) YOUNOUSSE SANKHARÉ (C)

(20) TIAGO RODRIGUES (C)

Gol! CSKA Sofia 0, Young Boys 1. Jean-Pierre Nsame (Young Boys) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fabian Rieder.19:30

Fuorigioco. Silvan Hefti(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Meschak Elia e' colto in fuorigioco.19:24

Fuorigioco. Ivan Turitsov(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Ali Sowe e' colto in fuorigioco.19:07

Fuorigioco. Tiago Rodrigues(CSKA Sofia) prova il lancio lungo, ma Georgi Yomov e' colto in fuorigioco.19:00

Commento in diretta

PREPARTITA

CSKA Sofia - Young Boys è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio Vasil Levski National Stadium di Sofia.

Arbitro di CSKA Sofia - Young Boys sarà Fábio Veríssimo coadiuvato da Rui Teixeira e Pedro Ricardo Ribeiro.

