LIVE NICE - SLAVIA PRAGA 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(26) TOMAS MALINSKY (C)

(17) LUKÁŠ PROVOD (C)

(39) JAKUB KRISTAN (C)

(19) MURPHY OSCAR DORLEY (C)

(27) IBRAHIM BENJANIM TRAORE (C)

(7) NICOLAE CLAUDIU STANCIU (C)

(23) PETR SEVCIK (C)

(9) PETER OLADEJI OLAYINKA (C)

(32) ONDREJ LINGR (C)

(12) ABDALLAH DIPO SIMA (C)

(3) TOMÁS HOLES (C)

(27) ALEXIS TROUILLET (C)

(28) HICHEM BOUDAOUI (C)

(21) DANILO (C)

(8) PIERRE LEES-MELOU (C)

(19) KHÉPHREN THURAM (C)

(6) MORGAN SCHNEIDERLIN (C)

(10) ALEXIS CLAUDE MAURICE (C)

(29) JEFF REINE-ADÉLAÏDE (C)

David Zima (Slavia Praga) e' ammonito per un brutto fallo.21:41

Fuorigioco. Rony Lopes(Nizza) prova il lancio lungo, ma Myziane Maolida e' colto in fuorigioco.21:37

Fuorigioco. Petr Sevcik(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Abdallah Dipo Sima e' colto in fuorigioco.21:17

Gol! Nizza 0, Slavia Praga 1. Ondrej Lingr (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jan Kuchta.21:17

Fuorigioco. Tomás Holes(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Boril e' colto in fuorigioco.21:11

PREPARTITA

Nice - Slavia Praga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Arbitro di Nice - Slavia Praga sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mikael Hallin e Andreas Söderkvist.

Dove vedere Nice-Slavia Praga di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Nice-Slavia Praga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Nice-Slavia Praga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

