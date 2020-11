LIVE SLOVAN LIBEREC - TSG HOFFENHEIM 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(18) DIADIE SAMASSÉKOU (C)

(8) DENNIS GEIGER (C)

(30) MARCO JOHN (C)

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

(16) SEBASTIAN RUDY (C)

(14) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)

(20) MIJAT GACINOVIC (C)

(11) JAN MATOUSEK (C)

(9) ALES NESICKY (C)

(22) MICHAL BERAN (C)

(25) JAKUB HROMADA (C)

(8) JHON EDISON MOSQUERA REBOLLEDO (C)

(10) JAKUB PESEK (C)

(23) KAMSO MARA (C)

(6) MICHAL SADILEK (C)

Fuorigioco. Jan Mikula(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Jhon Edison Mosquera Rebolledo e' colto in fuorigioco.19:27

Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim) e' ammonito per un brutto fallo.19:20

Jan Mikula (Slovan Liberec) e' ammonito per un brutto fallo.19:16

Fuorigioco. Martin Koscelnik(Slovan Liberec) prova il lancio lungo, ma Jhon Edison Mosquera Rebolledo e' colto in fuorigioco.19:05

Commento in diretta

PREPARTITA

Slovan Liberec - TSG Hoffenheim è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 18:55 allo stadio U Nisy di Liberec.

Arbitro di Slovan Liberec - TSG Hoffenheim sarà Jerome Brisard coadiuvato da Benjamin Pages e Guillaume Debart.

Dove vedere Slovan Liberec-TSG Hoffenheim di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Slovan Liberec-TSG Hoffenheim si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Slovan Liberec-TSG Hoffenheim verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

