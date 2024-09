(20) KIERAN DOWELL (C)

(48) COLE MCKINNON (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(10) MOHAMED DIOMANDE (C)

(18) VÁCLAV CERNY (C)

(11) TOM LAWRENCE (C)

(37) ADRIAN SKOGMAR (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(14) SEBASTIAN JØRGENSEN (C)

(34) ZAKARIA LOUKILI (C)

(7) OTTO ROSENGREN (C)

(22) TAHA ALI (C)

(23) LASSE JOHNSEN (C)

(16) OLIVER BERG (C)

(38) HUGO BOLIN (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)

PREPARTITA

Malmoe - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Rangers sarà Luís Miguel Branco Godinho. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Dove vedere Malmoe-Rangers di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Malmoe-Rangers si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.

Malmoe-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League