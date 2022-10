(19) DENYS HARMASH (C)

(15) VIKTOR TSYGANKOV (C)

(5) SERHII SYDORCHUK (C)

(8) VOLODYMYR SHEPELEV (C)

(7) VLADYSLAV KABAEV (C)

(29) GIORGOS NAOUM (C)

(66) RAFAIL MAMAS (C)

(30) HENRY ANDREOU (C)

(51) OMRI ALTMAN (C)

(45) ÁDÁM GYURCSÓ (C)

(7) GUS LEDES (C)

(17) PERE PONS (C)

(11) IMAD FARAJ (C)

PREPARTITA

AEK Larnaka - Dinamo Kiev è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Arbitro di AEK Larnaka - Dinamo Kiev sarà John Beaton coadiuvato da Daniel McFarlane e Dougie Potter. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

AEK Larnaka-Dinamo Kiev ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente in gare ufficiali tra l'AEK Larnaca e la Dynamo Kiev si è giocato nel secondo turno di questa Europa League, che ha visto i ciprioti prevalere per 1-0.

L'AEK Larnaca ha vinto tutti i tre precedenti incontri contro squadre ucraine in tutte le competizioni europee - e tutti in questa stagione - vincendo entrambe le gare dei preliminari di Europa League contro il Dnipro-1 e l’incrocio alla seconda giornata della fase a gironi della competizione contro la Dynamo Kiev.

L'AEK Larnaca ha perso le ultime due partite in Europa e potrebbe subire tre ko consecutivi soltanto per la seconda volta, dopo la serie registrata tra il 2011 e il 2015.

La Dynamo Kiev ha infilato una serie di sei sconfitte consecutive in competizioni europee per la prima volta dal 2007, quando perse tutte le sei partite della fase a gironi di Champions League. Gli ucraini non hanno mai subito sette ko di fila in Europa.

L'AEK Larnaca ha perso le ultime due partite interne in Europa: tante quante nelle precedenti 16 giocate in casa (10V, 4N).

Dove vedere AEK Larnaka-Dinamo Kiev di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

AEK Larnaka-Dinamo Kiev si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

AEK Larnaka-Dinamo Kiev verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

