(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(10) KAMALDEEN SULEMANA (C)

(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(20) FLAVIEN TAIT (C)

(6) LESLEY UGOCHUKWU (C)

(7) MARTIN TERRIER (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(69) YUSUF KOCATÜRK (C)

(10) ARDA GÜLER (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(7) FERDI KADIOGLU (C)

(99) EMRE MOR (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(18) LINCOLN (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

PREPARTITA

Fenerbahçe - Rennes è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Rennes sarà Novak Simovic coadiuvato da Nikola Djorovic e Milos Simovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Fenerbahçe-Rennes ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Fenerbahçe e Rennes in Europa è quello della seconda giornata di questa Europa League (2-2), che è stato anche il primo in assoluto dei rossoneri in una competizione europea contro un’avversaria turca.

Il Fenerbahçe ha vinto solo due delle ultime 14 sfide europee (4N, 8P) contro squadre francesi; tuttavia, uno di questi successi è arrivato nell'ultima gara interna: 2-1 vs Monaco nei preliminari della Champions League 2016-17.

Il Fenerbahçe potrebbe vincere tre match di fila in Europa League per la prima volta da dicembre 2016, contro Manchester United, Zorya Luhansk e Feyenoord.

Il Rennes ha vinto cinque delle ultime sei trasferte (1P) in Europa, dopo aver perso le sette precedenti.

Michy Batshuayi, del Fenerbahçe, ha segnato in ciascuna delle ultime due gare di Europa League e potrebbe andare a bersaglio per tre partite consecutive per la prima volta in questa competizione.

Dove vedere Fenerbahçe-Rennes di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Rennes si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

Fenerbahçe-Rennes verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

