LIVE HJK HELSINKI - ROMA 0-1 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Alla Bolt Arena di Helsinki tutto pronto per HJK-Roma, Gruppo C, quinta giornata di Europa League.19:45

I giallorossi hanno bisogno di battere i finaldensi - ultimi nel girone con un solo punto conquistato - per mantenersi in corsa qualificazione.19:48

Mourinho lancia da titolare il giovane Volpato in attacco con Abraham, El Shaarawy e Zalewski sulle fasce. Spazio in difesa per Vina e in mediana per Camara.20:12