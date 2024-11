(26) JUNIOR DINA EBIMBE (C)

(47) NOAH FENYÖ (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(20) CAN UZUN (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(29) NIELS NKOUNKOU (C)

(21) DENIL CASTILLO (C)

(17) KRISTOFFER ASKILDSEN (C)

(19) PEDRO BRAVO (C)

(20) VALDEMAR BYSKOV (C)

(41) MIKEL KRÜGER-JOHNSEN (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

(6) JOEL ANDERSSON (C)

(5) EMILIANO MARTÍNEZ (C)

PREPARTITA

FC Midtjylland - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Eintracht Francoforte sarà Craig Pawson. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Dove vedere FC Midtjylland-Eintracht Francoforte di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Midtjylland-Eintracht Francoforte si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

FC Midtjylland-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League