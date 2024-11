(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

(6) MAXENCE CAQUERET (C)

(37) ERNEST NUAMAH (C)

(11) MALICK FOFANA (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

(18) RAYAN CHERKI (C)

(15) TANNER TESSMANN (C)

(20) RIÇARD ALMEYDA (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(24) ALEKSEY ISAEV (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(21) OLEKSII KASHCHUK (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

Fuorigioco. Marko Jankovic(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Toral Bayramov e' colto in fuorigioco.19:15

Gol! Qarabağ 0, Lione 1. Georges Mikautadze (Lione) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ernest Nuamah con cross.19:00

Tentativo fallito. Rayan Cherki (Lione) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.18:54

Fuorigioco. Marko Jankovic(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Juninho e' colto in fuorigioco.18:51

PREPARTITA

Qarabag - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Lione sarà Nenad Minakovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Dove vedere Qarabag-Lione di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Qarabag-Lione si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Qarabag-Lione verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

